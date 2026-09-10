Caldo record, Copernicus: ad agosto 2026 in Europa e nel mondo le temperature più alte di sempre

Il caldo record fa segnare altri primati in questa caldissima estate 2026. Il servizio climatico europeo Copernicus ha affermato che la Terra ha appena vissuto il mese di agosto più caldo mai registrato. Gli scienziati hanno spiegato che l’ondata di calore è dovuta principalmente ai cambiamenti climatici causati dall’uomo, con l’aiuto di un forte El Niño.

La temperatura media globale del mese scorso è stata di circa 17,3 gradi Celsius, eguagliando il record mondiale stabilito nel luglio 2023. Questo supera la soglia fissata dall’accordo di Parigi del 2015 sul clima, che prevede un aumento del riscaldamento globale non superiore a 1,5 gradi Celsius. Gli scienziati affermano che le emissioni di combustibili fossili sono la causa principale e che, di conseguenza, le temperature continueranno ad aumentare.