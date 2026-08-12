Caldo record in Italia sta per finire, in arrivo i temporali: le previsioni

Il caldo record che attanaglia l’Italia in questa torrida estate 2026 si attenuerà già in prossimità di Ferragosto e concederà una tregua soprattutto a partire dalla prossima settimana, quando arriveranno temporali e aria fresca. Come riporta l’aggiornamento del ministero della Salute domani, giovedì 13 agosto, saranno 18 le città con la massima allerta. Ma il vero cambiamento sarà venerdì 14 agosto quando i bollini rossi saranno solo 7: Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Da notare che tra domani e venerdì la maggior parte delle città in bollino rosso passeranno al colore giallo: Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.
Dopo Ferragosto in arrivo temporali e aria fresca
Come rileva 3bmeteo “dopo oltre 20 giorni con temperature costantemente ben oltre le medie del periodo, finalmente il primo break dell’estate sta per raggiungere anche la nostra Penisola”. Come spiegato dal meteorologo di 3bmeteo, Manuel Mazzoleni: “Lo farà dopo Ferragosto, più precisamente a partire dal 16/17 di agosto, portato da una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa nord-occidentale”. “Ormai – spiega il meteorologo – buona parte dei modelli meteorologici è concorde su un cedimento della rovente cupola anticiclonica, ad iniziare dalle regioni settentrionali, erosa da una depressione in approfondimento dall’Europa settentrionale che, oltre a pilotare una perturbazione, favorirà l’ingresso sulla Penisola di correnti più fresche”. Come spiega Mazzoleni: “Se sino a Ferragosto inoltrato l’Italia sarà avvolta da roventi masse d’aria con temperature in quota (1500-1600 m circa) fino a 24/25 °C, nel corso della prossima settimana queste ultime saranno gradualmente sostituite da correnti decisamente più fresche – al Nord raggiungeranno anche i 10-12 °C a 1500 m – che riporteranno le temperature più vicine alle medie del periodo”.
“Sino a Ferragosto – prosegue il meteorologo di 3bmeteo – il sole resterà protagonista, eccezion fatta per temporali di calore in formazione diurna a ridosso dei rilievi, con temperature che toccheranno ancora i 36/38 °C in Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud. Per il 15 di agosto, in particolare, i temporali interesseranno soprattutto le Alpi centro-occidentali e localmente le Prealpi, l’Appennino settentrionale e quello meridionale, nonché isolatamente Salento e rilievi isolani”.
“Già domenica la propaggine più avanzata della perturbazione porterà i primi rovesci e temporali su parte del Nord e sull’alto versante tirrenico, mentre nella prima parte della prossima settimana la perturbazione potrebbe scivolare verso il Centro e parte del Sud, anche se rimane ancora incerta la sua effettiva traiettoria”. Come evidenzia Mazzoleni: “Se ancora restano incerte tempistiche e traiettoria del peggioramento, quel che è certo è che i fenomeni localmente risulteranno anche di forte intensità, accompagnati da locali grandinate e colpi di vento, stante il forte contrasto termico che verrà a generarsi. Ma quel che conterà sarà finalmente il calo termico, con massime che già domenica potrebbero portarsi a tratti vicine ai 30 °C al Nord-Ovest e sull’alto versante tirrenico, mentre entro metà della prossima settimana ritorneranno nelle medie un po’ su tutto lo Stivale, con valori a tratti anche sotto i 30°C. La tendenza vede poi un altro impulso instabile che potrebbe raggiungere nuovamente il Nord, favorendo nel contempo un nuovo rialzo termico al Centro-Sud (tendenza da confermare nei prossimi giorni)”.
Le previsioni per i prossimi giorni
Il tempo previsto sull’Italia per i prossimi giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.
- Giovedì 13 agosto al Nord – Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutti i settori; tuttavia, a partire dal pomeriggio, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, associata a rovesci e locali temporali che interesseranno l’arco alpino occidentale. Al Centro e sulla Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; nelle ore centrali della giornata si assisterà a un temporaneo aumento della copertura nuvolosa sull’Appennino e sulle zone interne della Sardegna; su questi settori si verificheranno locali rovesci e fenomeni temporaleschi, che risulteranno più intensi e frequenti specie sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Al Sud e sulla Sicilia: nuvolosità quasi del tutto assente in mattinata; dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa sulla Campania e, soprattutto, sull’Appennino e nelle aree interne della Sicilia, dove si verificheranno locali rovesci e temporali. Temperature: minime in leggera diminuzione sulle regioni centrali ed Emilia-Romagna; generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento su Piemonte e Toscana; in calo sulle regioni meridionali con particolare scarto sulla Campania interna e Basilicata; stazionarie sulle restanti regioni; persistono le condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 39°c sulle aree interne di Sardegna, Centro-Sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; temperature elevate per le zone pianeggianti settentrionali con locali punte fino a 36° c. Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia e Sicilia occidentale; deboli con direzione variabile altrove; a regime di brezza sulle aree costiere nelle ore più calde. Mari: quasi calmo il Mar ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.
- Venerdì 14 agosto – Le condizioni del tempo saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio; nel corso del pomeriggio si registrerà lo sviluppo di locali addensamenti compatti, i quali daranno luogo a rovesci o isolati temporali, ad evoluzione diurna, concentrati soprattutto sui rilievi occidentali del Piemonte, della Calabria e della Sicilia.
- Sabato 15 agosto – Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani che potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, soprattutto sulle Alpi, Sardegna e Sicilia.
- Domenica 16 e lunedì 17 agosto – Già dalla giornata di domenica il quadro meteorologico tenderà a mostrare un progressivo cedimento a partire dalle regioni più occidentali del Nord Italia; questa fase di instabilità andrà successivamente ad estendersi lungo i rilievi appenninici, determinando uno sviluppo nuvoloso con rovesci diffusi e isolati temporali; l’evoluzione perturbata, nella seconda giornata del periodo in esame, andrà a peggiorare con un ulteriore peggioramento del tempo su tutto il Paese.