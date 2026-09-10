Aurora Tila uccisa a 13 anni, ridotta la pena per l’ex fidanzato

La Corte di appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo a processo per l’omicidio di Aurora Tila, 13enne morta gettata da un balcone nell’ottobre del 2024 a Piacenza. “Siamo rimasti delusi, siamo scontenti. La decisione si è basata sulla confessione che però non era genuina, ma strumentale. Rispettiamo la sentenza anche se non la condividiamo”, ha detto a LaPresse l’avvocato Emilio Malaspina, difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia.