Roma, zona rossa al Colosseo: aumentano controlli per la sicurezza dei cittadini

L’area del Colosseo, a Roma, entra a far parte delle ‘zone rosse’ della Capitale. La misura è stata disposta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini con un’ordinanza firmata il 24 agosto e in vigore per quattro mesi, fino al 24 dicembre, con l’obiettivo di rafforzare i controlli nelle aree maggiormente interessate da episodi di criminalità e degrado. Il provvedimento individua un perimetro che comprende, tra le altre, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, l’area dell’Arco di Costantino, via del Monte Oppio, via Merulana e alcune strade dell’Esquilino. Nell’ordinanza vengono richiamati episodi di criminalità predatoria, spaccio e disordini, con particolare riferimento a gruppi di giovani. La decisione arriva dopo gli interventi delle forze dell’ordine effettuati nel corso dell’estate nell’area del Colosseo. A luglio, in particolare, si erano verificati episodi di tensione e aggressioni, tra cui quella ai danni di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, che avevano portato a un rafforzamento dei servizi di controllo. Nella zona del Colosseo è inoltre già presente un presidio fisso dell’Esercito nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’. La nuova ordinanza della Prefettura si inserisce dunque in un’area già interessata dal presidio militare e dai servizi ordinari delle forze di polizia. Nel perimetro della ‘zona rossa’ rientra anche la stazione Colosseo della Metro C, aperta al pubblico nei mesi scorsi e collegata all’area archeologica dei Fori Imperiali e dell’Anfiteatro Flavio.