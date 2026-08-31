Roma, spari a Pietralata: morti padre, madre e figlia. Ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Roma, in via dell’Antracite, zona Pietralata. Padre, madre e figlia di cinque anni sono stati ritrovati morti, in camera da letto, con ferite di arma da fuoco. A trovarli, attorno alle 13.00, i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro: forzata la porta, i pompieri hanno trovati i tre corpi. Assieme a loro è stato rinvenuto senza vita un cane, anche lui ucciso.

Le forze dell’ordine stanno indagando per fare piena luce sul caso. L’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare: la figlia della coppia, a quanto si apprende, era disabile. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Devono stabilire se a sparare sia stata la madre o il padre e, di conseguenza, chi abbia ucciso chi.

In casa trovati biglietti e una pistola

Secondo le prime informazioni, l’uomo aveva 42 anni, la moglie 41, e sarebbe stato lui a sparare, ma l’ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. In casa è stata rinvenuta anche una pistola regolarmente detenuta e alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo.