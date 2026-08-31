Milano, furti e spaccate nelle stazioni ferrioviarie: i ladri in azione

Furti e spaccate nelle stazioni del Passante a Milano. Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto una serie di colpi. A bordo di un veicolo, facevano irruzione all’interno della stazione presa di mire e, utilizzando strumenti idonei allo scasso, asportavano la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e il denaro contante contenuto: era questo il modus operandi utilizzato da tre persone che, tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025, ha messo a segno furti con spaccate in alcuni scali ferroviari della linea S3 (Saronno – Milano Bovisa – Cadorna). L’indagine, svolta dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria Compartimentale e dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, ha riguardato sei episodi di furto. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa di tre misure cautelari, nei confronti di due persone, gravemente indiziate di aver commesso numerosi furti in alcune stazioni ferroviarie, e di un terzo individuo, che avrebbe fornito loro i veicoli di provenienza illecita, usati per irrompere negli scali. L’impresa ferroviaria, proprietaria dei dispositivi di ticketing self service depredati, ha stimato un ammanco complessivo di circa 300mila euro, in relazione ai sei episodi. Gli accertamenti investigativi, condotti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano e con la collaborazione della Polizia Locale di Caronno Pertusella, hanno dapprima consentito di identificare gli autori dei reati, due cittadini italiani, rispettivamente di 52 e 45 anni; quindi hanno permesso di individuare il luogo dove si trovavano le vetture utilizzate per compiere le spaccate e di approfondire la posizione di un terzo cittadino italiano, di 55 anni, frequentatore abituale di quel luogo e presunto autore della ricettazione dei veicoli stessi, risultati di illecita provenienza.