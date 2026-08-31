Centocelle, donna muore dopo un pestaggio: confessa il figlio di 16 anni

Giallo a Roma dove una donna di circa 50 anni è morta dopo un pestaggio. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Centocelle. Ad allertare la polizia di Stato è stato il figlio della vittima, un minore. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’ il ragazzo, 16 anni, avrebbe confessato il pestaggio. La donna è morta dopo essere stata trasferita in ospedale. Su quanto successo indaga la Procura per i Minori.

A quanto si apprende, il figlio della donna, un 16enne che ha chiamato la polizia dopo il gesto e che è stato arrestato in flagranza, la sera prima era stato ricoverato e poi dimesso all’ospedale Bambin Gesù dopo che la polizia era intervenuta nell’appartamento. Anche sabato, a quanto si apprende, sarebbe stato il giovane ad allertare gli agenti sostenendo che la madre voleva costringerlo a bere alcolici. La polizia, però, ha riscontrato che quanto sostenuto dal giovane non corrispondeva a verità.