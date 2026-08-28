Incidenti stradali, quattro morti in poche ore: schianti sulla A32 Torino Bardonecchia e in provincia di Perugia

Quattro morti in poche ore sulle strade italiane in due diversi incidenti in Umbria e Piemonte. Due diciassettenni sono deceduti nella notte, in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte lungo la strada Marscuanese, all’altezza di Sant’Enea, nel Perugino. Secondo quanto finora ricostruito, i due ragazzi erano a bordo di un’auto di grossa cilindrata, una Mercedes Classe A, guidata da un 18enne, insieme con altri tre ragazzi giovanissimi, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che nell’affrontare una curva nella zona di Sant’Enea, è uscita di strada, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa contro il muro di un’abitazione. Nell’impatto i due sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Sono in corso le indagini della Polizia locale per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, elisoccorso e 118. Gli altri tre ragazzi che viaggiavano in auto sono ricorverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

In due perdono la vita in galleria sull’autostrada del Frejus

È di due morti e una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani, poco dopo le 6, nella Galleria Giaglione sulla A32, l’autostrada del Frejus, in direzione Bardonecchia. Sul posto il 118 di Azienda Zero. Il ferito, 20 anni, è stato trasportato all’ospedale di Rivoli.