Messico, 38enne italiano cade dalle scale in hotel e muore

Massimiliano Gatti, un 38enne di Basiglio, nel Milanese, è morto a causa di una caduta accidentale in Messico. A comunicarlo è la madre sui social. “Con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui, vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo. Mi sembrava giusto dirvelo, visto che avete sempre condiviso con me il grande amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho”, scrive la donna postando una foto del figlio.