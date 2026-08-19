Cosenza, 72enne uccisa a colpi di pietra: fermato il marito

Una donna di 72 anni è stata uccisa ieri a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. La vittima è stata trovata con ferite alla testa, che potrebbero essere state provocate da una pietra. Al termine di un lungo interrogatorio negli uffici del Commissariato di Corigliano-Rossano, la Polizia ha fermato il marito della donna. L’uomo è ora al centro delle indagini condotte dagli investigatori per ricostruire i fatti.