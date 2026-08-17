Superenalotto da record, il jackpot supera i 210 milioni: ecco le vincite più alte

Nuovo record per il Superenalotto: il jackpot supera i 210 milioni di euro, oltrepassando per la prima volta il valore della vincita più alta mai realizzata da una sola persona nella storia del gioco. Fino a oggi il primato apparteneva al ‘6’ da 209,2 milioni di euro, centrato al Bar Marino di Lodi il 13 agosto 2019 con una schedina da 2 euro giocata in modalità Quick Pick, il sistema che genera automaticamente una combinazione casuale di numeri.
Con il Jackpot che oggi supera questa soglia e tocca quota 210,1 milioni si apre quindi la possibilità di stabilire un nuovo record per una vincita individuale.
Superenalotto: le vincite più alte della storia
Questa la classifica stilata da Sisal delle 10 vincite più alte nella storia di Superenalotto:
- 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote
- 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 a Lodi
- 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote
- 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 a Vibo Valentia (VV)
- 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 a Montappone (FM)
- 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 a Bagnone (MS)
- 139 milioni di euro il 09/02/2010 a Parma e Pistoia
- 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 a Caltanissetta
- 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 a Napoli
- 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania