Terremoto in Toscana, scossa avvertita a Livorno

Una forte scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione di Livorno alle ore 10.57 di mercoledì mattina. Secondo i dati trasmessi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si tratta di un evento sismico di magnitudo 3.7, con epicentro localizzato in mare, al largo della costa toscana settentrionale (area Massa-Carrara, Lucca, Pisa).

Come previsto dal vigente Piano di Protezione Civile Comunale di Livorno, in relazione all’evento in corso, è stata attivata la fase operativa su scala locale di preallarme. Dalle ore 11 è stato aperto ed è pienamente operativo il Ce.Si (Centro Situazioni), con presidio tecnico operativo, presso la sede della Protezione Civile comunale in via dell’Artigianato 41/A. Alla prima scossa ne sono seguite altre due con stesso epicentro: 10.59 di magnitudo 2.2 e 11.44 di magnitudo 2.0.