Milano Linate, piccolo incidente in aeroporto: urto tra un’auto e un jet privato

Disagi all’aeroporto di Linate a Milano, dove un piccolo jet privato e un’auto di servizio del personale aeroportuale si sono urtati durante una manovra. Non sono stati segnalati feriti. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e, in via precauzionale, due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Sul posto anche i mezzi del soccorso sanitario.