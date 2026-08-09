Vibo Valentia, scontro tra tre auto: un morto e tre feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sulla ex SS 522, nel territorio comunale di Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, dove sono rimaste coinvolte tre autovetture e complessivamente dieci persone. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vibo Marina, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri. I due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto presso il presidio ospedaliero più vicino. A seguito dell’incidente, la ex SS 522 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.

Intorno alle 14.15, sempre lungo la ex SS 522, nel territorio di Briatico, si è verificato un secondo incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito. Il motociclista è stato stabilizzato sul posto dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso una struttura ospedaliera. I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del motociclo e degli altri mezzi coinvolti nell’incidente.