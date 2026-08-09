Foggia, furgone con a bordo una decina di braccianti si ribalta: un morto e otto feriti

Un furgone con a bordo alcuni braccianti si è ribaltato lungo la strada Provinciale 45, a Montesecco, Serracapriola, nel Foggiano. Il bilancio è di un morto e otto feriti. L’incidente è avvento alle 13 circa.

L’incidente

Sul furgone vi erano dieci braccianti, tutti regolarmente assunti e di nazionalità marocchina, tra i 21 e i 49 anni. Il mezzo è fuoriuscito autonomamente dalla carreggiata per cause da verificare. Uno dei feriti è molto grave: ha riportato un politrauma ed è stato intubato e portato in elisoccorso al policlinico di Foggia. Gli altri sono stati portati all’ospedale di San Severo.