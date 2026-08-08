Arese, sequestrato e incappucciato per droga: arrestati 4 minorenni

Hanno avvicinato due 19enni in un parco di Arese e, minacciandoli con un machete, hanno portato via uno dei due incappucciandolo. I carabinieri di Arese, con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, nel Milanese, hanno arrestato in flagranza, per sequestro di persona ai fini estorsivi e rapina in concorso, porto abusivo d’arma e lesioni, quattro minorenni: un 15enne, un 16enne e due 17enni, tutti nati in Italia.

La ricostruzione

I quattro minori, insieme ad altri complici al momento in corso di identificazione, mentre si trovavano all’interno del parco Blu di viale Sempione ad Arese, si sono avvicinati a due 19enni italiani e, minacciandoli con un machete, hanno portato via con la forza uno dei due, incappucciandolo. Contestualmente, hanno intimato all’altra vittima di procurare loro della droga, minacciando di uccidere l’ostaggio in caso contrario. Il giovane, spaventato dal pericolo imminente cui era sottoposto l’amico, si è invece recato di corsa presso la stazione carabinieri di Arese, denunciando l’accaduto.

I carabinieri di Arese, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, grazie alle dichiarazioni della vittima e all’analisi del telefono cellulare di quest’ultimo, sono riusciti a individuare il luogo in cui stava avvenendo il crimine, un altro parco pubblico, individuando e bloccando gli aggressori, che nel frattempo si erano dati alla fuga nelle vie adiacenti. Nello stesso luogo, i militari hanno rintracciato e messo in salvo la vittima, che è stata trovata con un sacchetto di plastica in testa, privata di tutti i suoi effetti personali e con varie ferite sul corpo, poi giudicate guaribili in 6 giorni dal pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate Milanese.

Al termine dell’operazione, i quattro arrestati, su disposizione della Procura dei Minori di Milano, sono stati condotti presso l’Istituto penale per i minorenni Beccaria di Milano. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti, svolti in coordinamento con l’A.G. minorile, volti all’identificazione di altri soggetti coinvolti e alla compiuta ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l’incontro tra i giovani e il sequestro.