Ischia, truffa ad anziani diventa rapina: arrestato 21enne

Una truffa agli anziani che diventa rapina. A Serrara Fontana e i carabinieri della stazione di Barano d’Ischia, sull’isola di Ischia (Napoli) intervengono in un’abitazione. Poco prima un ragazzo, con la truffa del finto carabiniere, aveva convinto una coppia di coniugi a farsi dare un pacco con all’interno 15mila euro. Quando però gli anziani – lei 80enne, il marito 93enne – chiedono maggiori dettagli al ragazzo la situazione degenera. Il truffatore strappa dalle mani il pacco con il denaro dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva tentato di difendere la propria moglie per poi fuggire. I militari raccolgono la descrizione dell’uomo appena fuggito da parte delle vittime e si mettono alla sua ricerca con la centrale operativa che avverte le altre pattuglie in zona. A due chilometri dall’abitazione degli anziani, i carabinieri notano un ragazzo nei pressi del cimitero. Il suo aspetto combacia perfettamente con la descrizione fornita dalle vittime. Si decide di fermarlo, ma lui tenta di fuggire. Con non poche difficoltà i carabinieri bloccano il ragazzo. Si tratta di un 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Nel suo zaino il pacco con i 15mila euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Il 93enne fortunatamente sta bene. L’arrestato deve rispondere di truffa aggravata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.