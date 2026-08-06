Morte Härtig, l’ex sciatore Runggaldier indagato per omicidio stradale

La ciclista e blogger tedesca era morta dopo aver scontrato frontalmente la moto dell’ex campione azzurro

L’ex sciatore azzurro Peter Runggaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto, secondo la procura di Trento, a seguito dell’incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada di Passo Sella, nel territorio comunale di Canazei.

L’incidente

Runggaldier, medaglia d’argento nella discesa libera ai Mondiali del 1991 e vincitore della Coppa del mondo di supergigante nel 1995, era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bici della blogger tedesca Laura Viktoria Härtig, in viaggio di nozze in Trentino con il marito. La donna, dopo essere stata ricoverata all’ospedale di Bolzano, è stata trasferita in una clinica della Baviera dove è morta il 12 luglio.

Il post pubblicato da Runggaldier dopo la morte di Härtig

Dopo aver appreso la notizia della morte della di Härtig, Runggaldier aveva condiviso un post sul proprio profilo Instagram in cui chiedeva di “rispettare” il suo “momento di dolore” e la sua “necessità di riservatezza”. L’ex sciatore rivolgeva poi il pensiero alle persone coinvolte e “alle loro famiglie“, dichiarando infine di non voler rilasciare interviste o dichiarazioni.