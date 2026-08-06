Crans-Montana, fonti Farnesina: ricorso contro rigetto costituzione parte civile

L’Italia ha presentato ricorso contro l’ordinanza del 29 luglio della Procura di Sion che ha rigettato la costituzione di parte civile del Governo italiano nel procedimento sul rogo di Crans-Montana. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

“Tramite l’avvocato svizzero che tutela gli interessi italiani”, spiega la Farnesina, “è stato presentato un ricorso dettagliato e articolato, che confuta tutte le prospettazioni del giudice svizzero del tribunale che non sono condivise e che sono superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, pertanto si insiste perchè sia ammessa la costituzione di parte civile”. Nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno del 2026 all’interno del bar Le Constellation sono morte 41 persone, di cui 6 di nazionalità italiana.