Bastia Umbra, cartello contro israeliani in un locale

“In questo locale non sono graditi israeliani e sostenitori della suddetta pseudo-nazione autrice di pulizia etnica, deportazione e genocidio”. È il testo di un cartello che sarebbe stato esposto in un locale di Bastia Umbra. Lo denuncia in un video sui social Osservatorio Israele in cui il presidente dell’associazione, Nicolae Galea, comunica di aver presentato un esposto alla procura di Perugia e di aver chiesto al sindaco di Bastia Umbra di valutare la vicenda. “Un’attività aperta al pubblico non può trasformarsi in un luogo di discriminazione nei confronti di persone individuate per la loro nazionalità”, sottolinea Galea che ribadisce: “Davanti a episodi come questo, il silenzio non è un’opzione”.