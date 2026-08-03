Don Mazzi: Milano dà l’ultimo saluto al fondatore di Exodus

Milano saluta Don Mazzi: alla basilica di Sant’Ambrogio i funerali del fondatore di Exodus, morto venerdì a 96 anni. “C’è già una richiesta da alcuni consiglieri che io appoggerò senz’altro per il Famedio”, ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, a margine delle esequie del religioso celebrate nel giorno di lutto cittadino proclamato dal Comune. Prima della funzione hanno reso omaggio a Don Mazzi, don Luigi Ciotti, Beppe Marotta, Giorgio Gori e Lele Mora. “Dio non abita solo nei tabernacoli d’oro, ma dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere”, ha detto il fondatore di Libera. Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha ricordato “una persona molto umile, che ha interpretato il vero valore cristiano del perdono”. Una lunga fila si è formata all’esterno della basilica fin dalle prime ore del pomeriggio, con le corone della Curva Sud Milano e dei Pooh sul sagrato e molti ragazzi in maglietta con le frasi del sacerdote. Al termine della cerimonia la salma sarà tumulata in forma privata nel cimitero dell’Opera don Calabria, all’interno dell’abbazia di Maguzzano, sulla sponda bresciana del Garda.