Don Mazzi, a Milano l'ultimo saluto con "Io vagabondo"

“Io vagabondo“, il brano reso celebre dai Nomadi è stato intonato sul sagrato della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano al termine dei funerali di Don Antonio Mazzi. I partecipanti all’ultimo saluto hanno cantato in coro tenendosi per mano davanti alla chiesa. Poco prima un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro. In molti hanno appoggiato le mani sulla bara prima che il carro funebre lasciasse il piazzale. Il fondatore di Exodus è morto venerdì a 96 anni. La salma sarà tumulata in forma privata nel cimitero dell’Opera Don Calabria, all’interno dell’abbazia di Maguzzano, sulla sponda bresciana del Garda.