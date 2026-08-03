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lunedì 3 agosto 2026

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Cinema King evacuato a Palermo: aria irrespirabile durante la proiezione di Spider-Man

Cinema King evacuato a Palermo: aria irrespirabile durante la proiezione di Spider-Man
Foto Claudio Furlan / LaPresse
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Panico tra gli spettatori in sala, non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto

Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo dove, durante la proiezione del film ‘Spider-Man: Brand New Day’, i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare la struttura. A quanto si apprende l’allarme è scattato a causa dell’aria irrespirabile presente nella sala che ha causato tosse e panico tra gli spettatori. I vigili del fuoco escludono però che quanto successo sia legato all’utilizzo dello spray al peperoncino.

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