Cinema King evacuato a Palermo: aria irrespirabile durante la proiezione di Spider-Man

Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo dove, durante la proiezione del film ‘Spider-Man: Brand New Day’, i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare la struttura. A quanto si apprende l’allarme è scattato a causa dell’aria irrespirabile presente nella sala che ha causato tosse e panico tra gli spettatori. I vigili del fuoco escludono però che quanto successo sia legato all’utilizzo dello spray al peperoncino.