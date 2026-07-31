Verona, uccide la madre a coltellate: fermato

Una donna è stata trovata morta all’interno di un appartamento in via Boccioni a Verona. L’allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente, che ha riferito che il figlio della vittima l’avrebbe colpita mortalmente con un coltello e che si trovava ancora nell’abitazione.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’uomo, trovato all’interno dell’appartamento mentre era al telefono con la sala operativa. Gli operatori hanno quindi accertato il decesso della donna. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. A quanto si apprende la donna era malata.

L’uomo, 52 anni, si trova negli uffici della questura di Verona, dove nel frattempo è arrivato anche il pubblico ministero, che coordina le attività investigative.