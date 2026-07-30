Rovigo, salva la figlia nel Po e scompare: in corso le ricerche di un 34enne

Sono in corso a Calto, in provincia di Rovigo, le ricerche di un uomo di 34 anni, di origine moldava, disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia, composta dai genitori e dai loro figli, si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola è entrata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo, però, è scomparso tra le acque senza più riemergere.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelmassa, supportati dall’elicottero del Reparto Volo di Bologna, che ha trasportato sul luogo dell’intervento due sommozzatori per una prima fase delle ricerche. Successivamente sono giunti anche i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco da Mestre, che stanno proseguendo le operazioni di ricerca in acqua. Presenti anche il personale del Suem 118 e le forze dell’ordine.