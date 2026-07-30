Esplosione in un palazzo a Fonte Nuova, evacuati i residenti

Questa notte, intorno all’una, si è verificata un’esplosione all’interno di un androne di un palazzo di quattro piani a a Fonte Nuova, a Roma. La deflagrazione ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. I vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala e l’autobotte, hanno fatto sgombrare tutti i residenti che si trovavano all’interno delle abitazioni; una persona è stata affidata al personale sanitario del 118 ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale per un malore. Al termine dell’intervento, la squadra ha fatto rientrare tutti i residenti all’interno degli appartamenti.

Le forze dell’ordine indagano sulle cause dietro all’esplosione. Tra le piste seguite c’è l‘ipotesi della probabile intimidazione. L’ordigno, probabilmente un grosso petardo o una bomba carta, potrebbe essere fatto esplodere per lanciare un messaggio a qualcuno residente nello stabile. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i presunti responsabili.