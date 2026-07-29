Scontri a Bologna dopo morte Fakir: 12 persone indagate

Le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento

Resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento sono le accuse contestate a vario titolo dalla Procura di Bologna ai dodici indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti la sera del 20 luglio in città durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno precedente nel corso di un fermo di polizia.

Tra gli indagati anche un ventenne arrestato quella sera e scarcerato il giorno successivo con il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.

La manifestazione si è tenuta lunedì 20 luglio a Bologna con scene di guerriglia che hanno segnato il corteo, con lanci di bottiglie e l’uso di idranti. Vetrine infrante, transenne divelte e almeno due auto incendiate, con l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.