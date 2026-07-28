Milano, incendio all’isola ecologica di Novate: c’è un ferito

Un incendio è divampato questa mattina nell’isola ecologica A2A di Novate Milanese, in via Fratelli Beltrami 54. Le fiamme hanno impegnato dalle 5 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, intervenuti con 12 squadre e circa 35 operatori per contenere il rogo che ha interessato una parte rilevante dell’impianto. Un operaio è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’incendio ha coinvolto principalmente rotoballe di carta. I tecnici di Arpa Lombardia, intervenuti sul post o per i rilievi ambientali, non avrebbero riscontrato al momento la presenza di sostanze inquinanti. Le fiamme risultano quasi completamente circoscritte, anche se nell’area interessata restano alcuni focolai. I vigili del fuoco avvieranno le operazioni di bonifica e smassamento del materiale. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che ha coinvolto poco più della metà dell’isola ecologica.