No Tav, gli attivisti: "E' un'opera devastante per la salute e per la nostra economia"

Il Movimento No Tav, sui propri canali social, ha convocato una conferenza stampa al presidio di Venaus. “Questa opera sta devastando la nostra salute e la natura, visto che dalla montagna tirano fuori amianto e uranio – dice Nicoletta Dosio del Movimento No Tav. “Vogliamo far parte di questo movimento che non vuole accettare quello che gli viene imposto” sottolinea Matilde, giovane attivista. “Vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie spazi e soldi che dovrebbero essere destinati a ospedali, istruzione e trasporti”.