Aggredito e ferito alla stazione Togliatti a Roma: l’uomo è morto dopo 8 giorni di agonia

Un uomo di origini nordafricane ferito durante una violenta rapina alla stazione Palmiro Togliatti a Roma, è morto dopo otto giorni di agonia in ospedale. Per il delitto era già finito in carcere un cittadino di origini gambiane, e l’accusa nei suoi confronti è stata rubricata da tentato omicidio a omicidio. L’aggressione risale alla sera del 18 luglio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il cittadino nord africano, era intervenuto per aiutare un amico preso di mira da un rapinatore, che nel tentativo di sventare la rapina è stato aggredito ed è stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando due profonde lesioni alla testa Quando ormai era riverso a terra, il rapinatore lo ha preso a calci sul capo. Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I in condizioni gravissime, l’uomo è morto ieri sera. Il presunto responsabile è ora accusato di omicidio.