Ue, von der Leyen tiene il discorso sullo stato dell’Unione: “Mai così forte ma appare precaria” – La diretta

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tiene discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo. “‘Era il tempo migliore, era il tempo peggiore’. È così che Charles Dickens descrive l’Europa ai tempi della Rivoluzione francese. Ed è anche un’efficace descrizione del mondo in cui viviamo. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Dunque, se guardo all’Europa di oggi, la mia opinione è questa: la nostra Unione è più forte che mai. Ma la nostra Unione può anche apparire più precaria che mai”, ha detto l’ex ministra tedesca