Ue, von der Leyen tiene il discorso sullo stato dell’Unione: “Mai così forte ma appare precaria” – La diretta

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tiene discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo. “‘Era il tempo migliore, era il tempo peggiore’. È così che Charles Dickens descrive l’Europa ai tempi della Rivoluzione francese. Ed è anche un’efficace descrizione del mondo in cui viviamo. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Dunque, se guardo all’Europa di oggi, la mia opinione è questa: la nostra Unione è più forte che mai. Ma la nostra Unione può anche apparire più precaria che mai”, ha detto l’ex ministra tedesca
Punti chiave
- Ai, von der Leyen: "Ue deve restare in gara, cruciale per indipendenza"
- Clima, von der Leyen: "Presto un piano europeo contro le ondate di calore"
- Cina, von der Leyen: "Dialogo con Pechino ma pronti a usare tutti strumenti Ue"
- Von der Leyen: "Ultranazionalisti e interferenze vogliono frantumare unità"
- Von der Leyen: "Destino Europa deve restare nelle mani degli europei"
- von der Leyen: "Nostra Unione mai così forte, ma appare precaria"
“Dobbiamo restare in gara, perché è fondamentale per la nostra indipendenza. Dobbiamo quindi potenziare in modo massiccio la nostra capacità di calcolo. Illustreremo inoltre le nostre idee su come raggiungere questo obiettivo in modo pulito ed efficiente. Svilupperemo anche nuove modalità di impiego di fondi pubblici e privati per investire nelle start-up e nelle imprese europee più promettenti”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo in merito all’intelligenza artificiale. “L’AI – aggiunge – sta rapidamente diventando un pilastro fondamentale per la nostra economia e la nostra sicurezza. La posizione dell’Europa è chiara: vogliamo sfruttare appieno l’AI per migliorare la nostra società, la qualità della vita e la produttività. Sono ottimista riguardo al potenziale dell’AI di portare benefici all’umanità, a patto di gestirla nel modo giusto. Tuttavia, come accade per ogni nuova tecnologia potente, l’AI comporta un insieme di opportunità e rischi. Se non affrontiamo questi rischi, non riusciremo mai a realizzare le potenzialità dell’AI. Man mano che i modelli di frontiera diventano più avanzati, tali rischi emergono con maggiore evidenza. I modelli in fase di sviluppo consentiranno attacchi informatici di una portata che ritenevamo impossibile; inoltre, finiranno presto nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo profondamente diversa dalla nostra. Parallelamente, si fanno sempre più evidenti i pericoli legati ai modelli capaci di auto-migliorarsi”.
“Non possiamo permettere che quanto accaduto quest’estate si ripeta. Ecco perché presenteremo presto anche un piano europeo per le ondate di calore. Abbiamo bisogno di sistemi di allerta precoce più efficaci e di una migliore preparazione in ambito sanitario. Dobbiamo puntare sull’adattamento urbano e su soluzioni per il raffrescamento, oltre a sostenere le persone più vulnerabili”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo.
“Il nostro deficit commerciale con la Cina ammonta ormai a un miliardo di euro al giorno. Abbiamo raggiunto un punto critico. Alcuni parlano di un imminente ‘secondo shock cinese’, ma la realtà è che è già in atto. Ne vediamo gli effetti nelle nostre comunità e nelle fabbriche di tutta l’Unione; sta portando alla deindustrializzazione dei cuori pulsanti dell’industria europea. È una situazione insostenibile. Ecco perché abbiamo avviato un dialogo con la Cina per riequilibrare i nostri scambi commerciali. Tuttavia, questo dialogo deve ora tradursi in risultati concreti. La debolezza della domanda interna cinese rende il mercato europeo indispensabile per la Cina stessa; è dunque nel nostro comune interesse collaborare per trovare soluzioni. Voglio essere chiara: utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare le nostre relazioni”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo. “Le parole sono importanti, ma i fatti lo sono ancora di più. C’è poi un altro aspetto: abbiamo ancora troppe dipendenze pericolose. Per molte materie prime critiche dipendiamo dalla Cina per oltre l’80%, e per alcune terre rare la percentuale arriva al 90%. Abbiamo fatto molto, ma non siamo gli unici a cercare di diversificare le fonti di approvvigionamento. Dobbiamo agire con urgenza per procurarci le risorse necessarie e costituire delle riserve”, aggiunge.
Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, i nomi potranno anche cambiare, ma l’obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Non limitiamoci quindi a opporci a tutto questo: lottiamo insieme per la nostra idea di Europa”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo
“Costruire un’Europa indipendente e capace di agire. Nulla può distoglierci da questo obiettivo. Perché, in questo mondo, il destino dell’Europa deve restare nelle mani degli europei. La nostra scelta è dunque chiara”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo.
“‘Era il tempo migliore, era il tempo peggiore’. È così che Charles Dickens descrive l’Europa ai tempi della Rivoluzione francese. Ed è anche un’efficace descrizione del mondo in cui viviamo. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Dunque, se guardo all’Europa di oggi, la mia opinione è questa: la nostra Unione è più forte che mai. Ma la nostra Unione può anche apparire più precaria che mai”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo a Strasburgo.