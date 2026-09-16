Gaza, crolla un edificio: almeno 11 morti e un centinaio di persone sotto le macerie

Almeno 100 palestinesi, tra cui circa 50 bambini, sono intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Lo ha riferito una squadra della protezione civile palestinese ad Al Jazeera. Secondo i soccorritori, sono stati recuperati 11 corpi senza vita e 12 persone sono state estratte vive dalle macerie. L’edificio è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo dell’edificio che ospitava sfollati e aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.

Katz: “Israele porterà a termine il lavoro a Gaza”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che è solo questione di tempo prima che lo Stato ebraico riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l’emigrazione dei suoi due milioni di palestinesi. Lo riporta Times of Israel. Secondo Katz il 70% di Gaza è già stato svuotato della sua popolazione a causa della guerra. Il ministro ha aggiunto che il cessate il fuoco dell’ottobre 2025, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha avuto un “valore supremo per tutti gli israeliani”, poiché ha portato alla restituzione degli ostaggi rimasti e garantito “un impegno da parte degli Stati Uniti” a disarmare Hamas. “Tutti comprendiamo che questo non accadrà — e l’Idf è pronta, una volta ricevuto l’ordine di eliminare Hamas, a portare a termine il lavoro, in modo che possiamo anche attuare il piano di emigrazione”, ha dichiarato Katz.