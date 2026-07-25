Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte in Molise. Secondo la stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 10 chilometri.

La cartina che mostra il luogo esatto in cui si è registrata la scossa avvenuta nella notte in Molise. (Foto: Ingv)

La scossa è stata distintamente avvertita in gran parte della provincia e anche nei territori limitrofi, spingendo numerose persone a uscire dalle proprie abitazioni per precauzione. Secondo una prima ricognizione effettuata dal Comune di Pizzone, non risultano al momento danni gravi a persone o cose.