Catanzaro, morto in ospedale a 18 mesi: ricoverati altri bimbi dallo stesso asilo

Un bambino di 18 mesi, originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, è deceduto mercoledì 22 luglio all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro a causa di una sospetta infezione batterica probabilmente contratta in un asilo nido privato di Tropea. Il piccolo era stato inizialmente ricoverato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia il 17 luglio per poi essere trasferito in condizioni gravissime il 21 luglio a Catanzaro, dove è morto nella serata di ieri. La Procura ha già ordinato il sequestro della salma per sottoporla all’esame autoptico, così da accertare le cause esatte della morte.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. Il sospetto principale degli esperti e delle autorità sanitarie è una contaminazione da un batterio che si propaga per via oro-fecale. Complessivamente, circa 10-12 bambini hanno accusato sintomi simili. Di questi, cinque sono stati ospedalizzati: oltre al piccolo, tre sono già stati dimessi, mentre un altro bimbo resta tuttora ricoverato a Catanzaro.