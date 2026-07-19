Eboli, trovato il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito: il sopralluogo dei carabinieri

Il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo con all’attivo collaborazioni con diverse testate, è stato ritrovato in un terreno agricolo nei pressi della strada statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi, nelle campagne di Eboli. Nelle immagini l’arrivo dei carabinieri sul luogo del ritrovamento. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sarebbero stati individuati anche alcuni fori di proiettile. I carabinieri della scientifica stanno analizzando le tracce lasciate dal rogo e l’automobile della vittima, trovata a pochi metri di distanza dal corpo.