Mondiali 2026, la Spagna trionfa: da Roma a Madrid le foto dei tifosi in festa

La Spagna ha conquistato i Mondiali 2026 e per la seconda volta nella sua storia sale in vetta al mondo del calcio. Domenica al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l’Argentina 1-0 dopo i supplementari, grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l’espulsione di Enzo Fernández. L’Albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo.

Al fischio finale è scoppiata la festa iberica in Spagna ma non solo. Anche a Roma tantissimi tifosi delle Furie rosse sono scesi in piazza fino a tarda notte per celebrare il trionfo.