Roma, incendio in una palazzina al Portuense: fiamme domate e quattro persone in ospedale per accertamenti

Un incendio è divampato intorno alle 7.30 al pian terreno di una palazzina di tre piani a Roma in via Chiusdino, nel quartiere Portuense. Sul posto, all’incrocio con via delle Vigne, sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e personale del pronto intervento Acea. Quattro persone sono state in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo.