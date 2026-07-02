Roma, sparano fuochi d’artificio al Colosseo poi feriscono due agenti: fermati tre giovani

Per festeggiare un compleanno hanno acceso quattro batterie di fuochi pirotecnici a pochi passi dal Colosseo, poi hanno circondato e aggredito gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale intervenuti. Il bilancio di quanto avvenuto ieri sera in largo Gaetana Agnesi è di due agenti feriti e tre persone fermate, tra le quali il festeggiato. Tutto è successo ieri sera intorno alle 21.30, quando diverse pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in largo Gaetana Agnesi a seguito di disordini in atto da parte di un gruppo di giovani. Sul posto gli agenti hanno accertato la presenza di un numeroso assembramento riunito per festeggiare il compleanno di un neo 21enne, cittadino egiziano, il quale avrebbe acceso quattro batterie di materiale pirotecnico esplose in prossimità dell’Anfiteatro Flavio.

Nel corso delle attività di controllo e identificazione, gli agenti si sono trovati improvvisamente accerchiati da decine di partecipanti alla festa che hanno ostacolato le procedure di polizia, creando una situazione di forte tensione e mettendo a rischio l’incolumità del personale impegnato nell’intervento. Per contenere i disordini e ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenute altre pattuglie della Polizia Locale oltre a personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso delle operazioni sono stati fermati tre soggetti e accompagnati negli uffici competenti per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito, tra cui il 21enne. Durante le fasi più concitate dell’intervento sono stati inoltre causati danni a un veicolo di servizio della Polizia Locale e due agenti del I Gruppo Centro Storico sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santo Spirito per le cure del caso.

In una nota il Comando generale della Polizia locale di Roma Capitale precisa che “non vi è stato alcun tentativo di furto o sottrazione di un veicolo di servizio, diversamente da quanto riportato in alcune ricostruzioni diffuse attraverso video circolati nelle ore successive ai fatti. Alla guida dell’autovettura era infatti un agente della Polizia Locale in abiti civili, che stava provvedendo a spostare tempestivamente il mezzo in un’area sicura per sottrarlo ai danneggiamenti e garantire la sicurezza degli operatori e dei presenti”. Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla completa ricostruzione dell’accaduto e all’individuazione di tutti i soggetti coinvolti. “Al termine delle attività – sottolinea la nota – saranno adottati i provvedimenti di competenza nei confronti dei responsabili per le condotte poste in essere, con particolare riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni, oltre alle ulteriori violazioni eventualmente accertate”.