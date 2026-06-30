Bardonecchia, soccorso alpino salva un migrante ferito a 2mila metri

Il Soccorso alpino piemontese ha salvato un migrante ferito, bloccato a 2 mila metri sulle Alpi di Bardonecchia, nel Torinese. L’intervento è andato avanti per tutta la notte e, una volte recuperato, l’uomo presentava un principio di ipotermia.

Sono stati coinvolti nell’operazione di salvataggio più corpi di emergenza: il Soccorso alpino e speleologico piemontese (Sasp), il Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf), del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda zero Piemonte e dei carabinieri. L’intervento, particolarmente complesso, si è concluso alle 7,30 di martedì mattina.

La dinamica del salvataggio

L’allarme è arrivato lunedì sera intorno alle 21,45: a lanciarlo, una persona straniera, presumibilmente un migrante, infortunato nella zona del Vallone del Frejus, intorno a 2000 metri di quota. L’uomo si trovava in un vallone profondo a bordo del torrente. La Centrale Operativa del Soccorso Alpino ha inviato sul posto le squadre a terra che sono partite a piedi e si sono avvicinate alle coordinate Gps fornite dal 112 senza riuscire a raggiungere il disperso.

Col buio della sera, i soccorritori non sono riusciti a vederlo; sono però riusciti a sentire la sua voce. È stato quindi inviato l‘elisoccorso in modalità di volo notturno che però, a causa del vento, non ha potuto avvicinarsi. Dopo svariati tentativi è rientrato alla base. La centrale ha quindi provato a contattare il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briançon (il reparto di soccorso alpino della polizia francese) per valutare la possibilità di un tentativo di approccio da parte loro, che non è stato possibile per le condizioni meteo.

Il soccorso alpino ha così lasciato sul posto le squadre arrivate via terra che sono rimaste in contatto vocale con l’infortunato, in segno di vicinanza. Con le prime luci dell’alba, i militari della guardia di finanza hanno raggiunto l’uomo, lo hanno stabilizzato e hanno atteso l’arrivo dell’elicottero che, intorno alle 7.30 di questa mattina, ha recuperato l’infortunato con una lunga verricellatal. L’uomo è stato trasportato in ospedale con una gamba infortunata e un principio di ipotermia.