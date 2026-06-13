Como, precipita un ultraleggero: due feriti gravissimi

Un aereo ultraleggero è caduto a Lurate Caccivio, nel Comasco, per cause ancora in corso di accertamento. Le due persone a bordo, un cittadino italiano di di 58 anni e uno svizzero di 55, sono state estratte dai resti dell’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportate in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

L’ultraleggero precipitato nel pomeriggio in provincia di Como. (Foto: Vigili del Fuoco)

Dalle prime informazioni, l’aereo sarebbe partito da Locarno, in Svizzera. Il velivolo è precipitato in una zona verde, senza coinvolgere case o altre persone. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della Compagnia di Cantù.