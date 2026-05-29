Trapani, 11enne tenta di accoltellare professore e riprende l’aggressione con il cellulare

Un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani. Il giovane ha filmato con il telefonino l’aggressione avvenuta in aula e per non farsi riconoscere avrebbe indossato un casco integrale. Il docente è riuscito a bloccarlo e a disarmarlo. L’alunno, che per la sua età non è imputabile, avrebbe cercato di trasmettere il video su una chat di Telegram. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Alcamo coordinati dalla procura per i minorenni di Palermo.