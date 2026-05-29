Pordenone, litiga con la ex e uccide il padre intervenuto per difenderla

Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre della ex compagna al culmine di una lite avvenuta a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne italiano, era intervenuto per difendere la figlia di 39 anni dall’ex fidanzato (di origini romene, rimasto ferito). L’alterco è esploso nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, intorno alle 16, nell’abitazione di famiglia in via Zuccolo. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della questura di Pordenone che stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio. L’uomo è stato ucciso molto probabilmente con dei sassi o una bottiglia, ma sono in corso i rilievi per avere conferme sull’arma del delitto.