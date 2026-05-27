Latina, auto investe bici: muore bimba di 11 anni

Tragedia nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, tra le province di Roma e Latina dove una bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida della vettura una donna, che si è fermata dopo l’impatto a prestare soccorso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza ed elisoccorso, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.



La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti, tra alcol test e narcotest. Gli investigatori hanno inoltre disposto il sequestro del cellulare della donna. Domani, presso la procura della Repubblica di Latina, verrà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia.