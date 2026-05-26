Omicidio Viesti, 15 misure cautelari tra Puglia e Albania

Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (Dda) e della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana (Spak), realizzata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust.



Le indagini, condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile della Questura di Andria, hanno riguardato l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto a Canosa di Puglia (Bat) il 25 aprile 2025, oltre che un gruppo strutturato organizzato – con sede a Tirana – dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania, le cui condotte illecite sono state ricostruite dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia di Bari con il contributo delle autorità albanesi e il supporto dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di Tirana.