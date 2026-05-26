Napoli, 12enne accoltellato dal padre durante una lite: è grave

Il genitore ha poi tentato il suicidio. Entrambi sono in prognosi riservata

Dramma familiare questa mattina nel cuore del rione Sanità, a Napoli, dove un ragazzo di appena 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’interno della propria abitazione in via Vergini. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il minore sarebbe stato colpito dal padre al culmine di una violenta lite scoppiata in casa per motivi ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato raggiunto da due fendenti al petto che gli hanno provocato gravi lesioni al polmone sinistro. Le indagini sono a cura dei Carabinieri della Compagnia Stella.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando lo stesso coltello, ferendosi alla gola e al volto. Nella concitazione è rimasta ferita anche la madre del ragazzo, che avrebbe riportato una lesione a una mano nel tentativo di intervenire per fermare l’aggressione e proteggere il figlio.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Durante le operazioni di soccorso, secondo quanto emerso, il padre avrebbe dato in escandescenze aggredendo anche un’infermiera dell’equipe medica arrivata nell’abitazione per prestare aiuto al 12enne. Nonostante la tensione e il caos all’interno dell’appartamento, i soccorritori sono riusciti a stabilizzare il ragazzo prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Il 12enne è ricoverato in prognosi riservata a causa delle profonde ferite riportate al torace. Anche il padre si trova nello stesso ospedale, piantonato e in condizioni serie dopo il tentativo di suicidio. La madre, invece, avrebbe riportato ferite meno gravi.

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e ricostruire il contesto familiare in cui è maturata la tragedia. Gli investigatori stanno ascoltando i vicini di casa e raccogliendo elementi utili per comprendere cosa abbia scatenato la violenta aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione del rione Sanità.