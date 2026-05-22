Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacie

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per la rapina commessa il 14 maggio in una farmacia. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato l’uomo, che aveva appena compiuto una rapina nella farmacia di via Marcona, e poi lo hanno accompagnato in Questura.

Gli agenti di via Poma, attraverso le registrazioni degli impianti di registrazione delle attività commerciali e la collaborazione delle farmaciste rapinate, hanno individuato l’uomo quale possibile autore di altre furti commessi con lo stesso modus operandi. Dopo gli adempimenti di rito, il 58enne è stato portato nel carcere di San Vittore dove è stato convalidato l’arresto martedì scorso. La Polizia di Stato prosegue nell’attività investigativa per attribuire eventuali responsabilità all’indagato circa altri assalti commessi con le stesse modalità operative.