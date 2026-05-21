Milano, 27enne morto in un incidente: scontro tra la sua moto e un’automobilista

Un motociclista di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari, a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini quando la macchina, giunta all’incrocio con via Carbonari, avrebbe girato a destra senza mantenersi vicino al margine della carreggiata. Durante la manovra di svolta, il motociclista che sopraggiungeva da dietro ha urtato il fianco destro dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore. Dopo l’impatto, la moto è finita al suolo, ha strisciato per diversi metri abbattendo un palo della segnaletica stradale e si è spezzata a metà contro un palo dell’illuminazione pubblica. Per il conducente della due ruote non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.