Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 21.30. La piccola si trovava vicino all’abitazione dei genitori quando un veicolo, impegnato in una retromarcia, l’avrebbe colpita e travolta. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

La famiglia della bambina è di origine marocchina e, alla guida dell’auto, si trovava un amico della coppia. L’uomo si sarebbe subito fermato per prestare i primi soccorsi e avrebbe allertato il 118.