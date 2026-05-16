Caltanissetta, picchia la compagna che non vuole lasciare il commissariato: arrestato

Ha picchiato la sua compagna perché non voleva lasciare l’Ufficio di polizia di Gela (Caltanissetta) dove lo aveva accompagnato per assolvere all’obbligo di presentazione. L’uomo, 42 anni, dopo aver assolto l’obbligo ha invitato la compagna a lasciare gli uffici, ma lei, vittima di violenze, si è rifiutata di andare via. La donna ha cercato di attirare l’attenzione dei presenti nella sala d’aspetto, ma è stata afferrata dall’uomo e spintonata verso l’uscita. Una volta fuori l’aggressore, con estrema violenza, ha scaraventato la donna a terra chinandosi su di essa, afferrandola per i capelli e percuotendole ripetutamente la testa al suolo.

L’intervento della polizia

L’intervento di un agente della Polizia di Stato, che è corso a bloccare l’aggressore, ha scongiurato il peggio. L’uomo è stato tratto in arresto e la donna condotta in ospedale per le cure, avendo riportato lesioni al volto. La donna, dopo le medicazioni, ha sporto formale denuncia nei confronti dell’uomo, con il quale ha intrattenuto una relazione, dalla quale voleva distaccarsi a causa delle reiterate violenze subite. Nel corso della denuncia la donna ha riferito anche di essere stata segregata in casa e violentata. Per questo motivo l’arrestato è stato denunciato alla Procura della Repubblica anche per l’ipotesi di reato di sequestro di persona e violenza sessuale. Il Gip presso il Tribunale di Gela giovedì ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La donna è stata collocata in una comunità protetta.