Napoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato un 66enne

A Napoli, nel Rione Traiano, un 66enne ha accoltellato la moglie con un paio di forbici durante una lite, dopo mesi in cui la donna è stata sottoposta a minacce e violenze. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno arrestato l’uomo, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando dal pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe iniziato a insultarla con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire, ma è stata raggiunta da diversi fendenti al petto, alla schiena e alla gamba destra. Nonostante le lesioni, la donna è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l’Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.

Quadro familiare critico, minacce fisiche e verbali anche al figlio

I carabinieri, giunti all’appartamento della coppia, hanno trovato il 66enne disteso su un letto. La casa era completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite consumata. Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici intrise di sangue. È emerso un quadro familiare critico: negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie sia il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. In un’occasione il figlio aveva denunciato che il padre si era introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici e urlandogli contro.

Su disposizione della Procura di Napoli, il 66enne arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.